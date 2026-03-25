モデルでタレントの益若つばさのギャル姿が話題を呼んでいる。２５日に自身のインスタグラムを更新した益若。「初プリ平成ギャルメイクして菅野結以ちゃんとくみっきーとプリ撮ったよ！当時ＰＯＰＴＥＥＮの誌面でこの３人が並ぶことはなかったから激エモなのでは、、？目が合った瞬間「タイムスリップした？？」とお互い頭が大混乱！！！笑完璧にみんなあの時のままだった」とつづると、“くみっきー”ことモデルの舟山