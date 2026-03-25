白シャツの“透け”と“襟汚れ”という2大悩みに応える機能性シャツが進化した。売上枚数が前年比約3倍と反響を呼んだ『透けないシャツ』に、ファンデーション汚れが落ちやすい新機能を加え、より実用性を高めたモデルが「洋服の青山」より発売した。【写真】ここまで透けない黒インナー着用時の見え方同商品は、防透け指数93.0という高い透けにくさに加え、遮熱性や形態安定性を兼ね備えた機能性シャツ。ビジネスシーンでの