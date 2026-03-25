お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が24日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。ゲストの深刻なトラウマを紹介した。この日のゲストはお笑いコンビ「ななまがり」。初瀬悠太のR-1グランプリ決勝進出という話題そっちのけで、ジュニアが掘り下げたのが森下直人の私生活だった。森下について「吉報が…つい先日、家で飲食できるようになった」と指摘。それまで玄関の外でご飯を食べていた