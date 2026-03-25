西武渋谷店の入り口＝東京都渋谷区百貨店大手のそごう・西武が、西武渋谷店（東京都渋谷区）を今年9月末に閉店する方針を固めたことが25日、分かった。渋谷エリアの再開発を巡り、土地・建物の所有者と賃貸借契約で合意できなかった。西武渋谷店は、周辺の商業施設との競争が激化して収益力が低下していた。閉店となるのは西武渋谷店の「A館」と「B館」。雑貨店が入居する「ロフト館」と、無印良品が入る「モヴィーダ館」は営