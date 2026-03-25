25日午前の木原稔官房長官の記者会見で、東京・港区の中国大使館敷地に侵入した容疑で陸上自衛隊の3等陸尉が逮捕された事案についての質問が相次いだ。【映像】官房長官が答える瞬間（実際の映像）まず記者が「逮捕された3等陸尉は調べに対し、『大使に面会し、日本に対する強硬発言を控えるよう伝えたかった』と供述しているということですが、この事案に対する政府の受け止めを伺います」と質問。さらに続けて「中国外務省は