なにわ男子・大橋和也とｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人が２５日、東京・江東区の東京ドリームパーク（ＴＤＰ）内のＥＸシアター有明で行われた「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥオープニングラインナップ発表会」に登壇した。２人は同所のこけら落とし公演の舞台「ＡｍｂｅｒＳ−アンバース−」にＷ主演する。オープニングイヤーの豪華ラインナップが出そろった。大橋は「もうめちゃくちゃ緊張している。Ｗ主演で寺西拓