どうやらボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックは、契約延長を決断したようだ。1999年12月生まれで現在26歳のシュロッターベックは、2022年5月にフライブルクから5年契約でドルトムントに加入。191cmの長身を活かした対人守備での強さに加えて、左足から繰り出される精度の高いキックでビルドアップの際にも攻撃に変化を加えられる万能型のセンターバックとして活躍してきた。左利きの大型センターバックは世界的にも