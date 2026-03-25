先日、アーセナルMFマックス・ダウマンが16歳と73日という記録で、プレミアリーグ最年少ゴール記録を塗り替えた。MFイーサン・ヌワネリ、DFマイルズ・ルイス・スケリーと、最近はアカデミー育ちの若手選手たちの台頭も著しいアーセナルだが、彼らに続く存在がすでにU-18のチームにいるようだ。注目を浴びたのは、先週の土曜日のU-18プレミアリーグ・フラム戦でデビューした14歳のMFルイス・ムニョス。ムニョスは後半から途中出場す