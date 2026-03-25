宮地楽器が、新たなK-POPダンススクール『MIYAJI CANTERA（ミヤジ・カンテラ）』を4月7日に宮地楽器 吉祥寺センターにて開講することを発表した。 『MIYAJI CANTERA』は、100年以上の歴史を持つ音楽の専門店・宮地楽器が手がける初のダンススクール事業だ。単なるダンスレッスンにとどまらず、宮地楽器の他コースと連携したボイストレーニングや楽器レッスンとの複合カリキュラムを特徴として