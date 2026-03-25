レアル・マドリードがアントニオ・リュディガーに対して新たな契約を提示したようだ。レアルとリュディガーとの契約は今年6月末までとなっていたが、これまで契約延長に向けた動きがなかったことから今年夏での退団の可能性も取り沙汰されるなど去就に注目が集まっていた。こうした中、スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、レアルはリュディガーに対して1年間の契約延長を提示したという。もっとも、同選手の年俸は現在の1400