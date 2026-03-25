昨夏アーセナルへ加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ。期待は大きかったものの、加入当初はゴール欠乏やボール関与のあまりの少なさに落胆の声があがり、失敗だったのではないかと囁かれた。しかし、徐々にゴール数を伸ばしてきたギェケレシュはプレミアリーグで11ゴールと二桁ゴールを達成、CLやリーグカップを合わせると16ゴール3アシストとしっかり結果を残している。特に年が明けてからは9ゴールと急激にペー