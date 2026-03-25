ぬいぐるみを飾ろうとすると、倒れてしまって置き方に悩むことはありませんか？ダイソーには、そんな場面で扱いやすいアイテムがそろっています。足元に装着することで安定感が出て、そのまま立たせて飾れるから、撮影時も支えのスタンドが不要。角度や配置を調整しやすくなります。見た目のアレンジにもおすすめです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぬい用 ねこみみカチューシャ＆ブーツ ブラック価格：￥110（税込）