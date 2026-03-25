オリエンタルランドは、オリエンタルランド・クルーズを設立する。日本を拠点とするクルーズ客船の経営・運航と企画開発・販売を担う。2028年度に日本を拠点とするディズニークルーズの就航を目指しており、この取り組みの一環となる。ディズニー・クルーズラインの既存船「ディズニー・ウィッシュ」をベースに、ディズニーと協力し、日本籍船の仕様に向けた詳細設計や船内コンテンツ、デザイなどの調整を進めている。2026年度後半