アイベックスエアラインズは、「3代目むすび丸ジェット」（CRJ700型機、機体記号：JA14RJ）を、4月上旬に退役させる。「3代目むすび丸ジェット」は、2024年6月29日に就航。左側には”空を飛んで旅する喜び”として、パイロット姿のむすび丸、右側には”宮城の有する豊富なコンテンツ”として、宮城県の特産品や観光地のデザインを施している。退役後には、通常塗装に戻る見通し。