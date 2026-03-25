フィジー政府観光局は、日本での公式代理店にフォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスを指名した。プロモーションや広報などに強みを持つフォーサイト・マーケティングと、航空やトレード、イベント運営で実績を持つワールドコンパスが一体的に運営する。日本での窓口兼総括プロジェクトリーダーは、フォーサイト・マーケティング代表取締役の能登重好氏が務める。フィジー政府観光局のパレシュ・パント最高経営責任者（