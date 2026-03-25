お風呂の床や壁の凹凸、ブラシがうまく届かずに汚れが残りやすいと感じることはありませんか？ダイソーには、細かい面にもフィットしやすい掃除グッズがあります。凹凸のすき間に入り込んだ汚れをかき出しやすく、角や曲面にも沿わせやすい形状。価格も手頃で、日々のお掃除に取り入れやすいアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：速乾床用ハンディブラシ（落ち落ちV）価格：￥220（税込）サイズ（約）：W55mm×H