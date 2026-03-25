耐熱ガラス製のマグカップやグラスは、意外とお値段が張る印象…。なんとセリアで、おしゃれなデザインの耐熱マググラスを発見しました！100円とお手頃なのに、耐熱温度差は120度で電子レンジと熱湯に対応。可愛らしいカラーハンドルも目を惹き、使うたびに気分も上がります♡これは家族分買い足し確定です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐熱マググラス カラーハンドル価格：￥110（税込）サイズ（約）：9.3×6