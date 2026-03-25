少なくとも100機程度維持される可能性アメリカ中央軍のA-10「サンダーボルトII」が、イラン軍の高速艇攻撃に使用されたことが、2026年3月19日に国防総省の発表で明らかになりました。【動画】ま、まだ現役!? これが、イラン攻撃のため空中待機するA-10です同省報道官によると、A-10は3月9日頃からすでに南部戦線全域で戦闘に参加しており、ホルムズ海峡においてイラン側の高速攻撃艇などへの攻撃を実施したとのことです。これ