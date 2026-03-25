英Armは25日イベント「Arm Everywhere」を開催し、エージェント型AI時代のクラウドインフラを支える自社設計の量産型プロセッサ「Arm AGI CPU」を発表した。同社が35年以上の歴史で自社設計の量産半導体製品を提供するのは、今回が初めての試みとなる。 新CPUは次世代のAIインフラ向けに設計され、従来のx86プラットフォームと比較してラックあたり2倍以上のパフォーマンスを実現する。 「Arm AGI C