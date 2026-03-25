プロ野球開幕まであと２日。ファイターズの選手たちは３月２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの最後の練習に臨み、今シーズンの意気込みを語りました。（清宮幸太郎選手）「体はバッチリなので、あとは結果を出すだけ」２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの開幕前最後の練習を行った選手たち。投打で実戦形式の練習をするなど、本番に向けて汗を流しました。開幕を２７日に控え、選手たちはシӦ