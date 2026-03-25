昨年の開幕左翼、前川も飛躍が期待されている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnextリーグ連覇を狙う阪神では若虎の伸びしろにも注目が高まっている。3月24日に行われたファームリーグ西地区・オリックス戦（京セラドーム大阪）には阪神から「3番・一塁」で前川右京、「4番・右翼」で西純矢、「5番・左翼」でドラ1の立石正広と今後の成長が期待される、ロマン砲揃い踏みのクリーンアップを形成。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タ