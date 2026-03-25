三井不動産は3月24日、キャラクターIP「うそ探偵トマント」の製作委員会に参画したことを発表した。ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」「うそ探偵トマント」は、サンエックスとファンワークスが手がけるキャラクター。やさいやくだものをモチーフとしたユニークなキャラクターたちが登場する、かわいらしさと本格ミステリー要素を掛け合わせた作品で、2026年3月30日より日本テレビ系「ZIP!」内での放送を予定している。同社がキャ