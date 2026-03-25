三井不動産、ディー・エヌ・エー、星野リゾートなど8社によるコンソーシアムは3月19日、「BASEGATE横浜関内」(神奈川県横浜市)を開業した。BASEGATE横浜関内同施設は、旧横浜市庁舎の歴史を継承しつつ、イノベーションと賑わいを創出する「MINATO-MACHI LIVE」をコンセプトに掲げている。DeNAグループ直営のエンターテインメント施設では、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」や、没