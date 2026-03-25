８人組女性アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が２５日、都内でロッテのアイスクリーム「アジアに恋して」新商品・新ＣＭ発表会に出席した。ロッテの１０年ぶりのアイスブランドで、８人は新ＣＭに出演。川谷絵音が楽曲提供した「ナイスだね」を披露しており、増田彩乃は「『アジ恋』の世界観が、私たちの楽曲と一つになってお届けできることがうれしい」と喜んだ。「ナイスだね」の振り付けには「スプーンダンス