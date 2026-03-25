桜が咲くと雨が降りやすくなるのは毎年のことですが、今年も例外ではありません。きょうは関東から九州で雨が降り、傘の手放せない天気になりそうです。【画像で見る】きょう（25日）〜あす（26日）の降水予想雨雲は東へ東日本でも雨にきょうは低気圧が発達しながら南岸を進むため、各地で本降りの雨になるでしょう。西日本では午後も雨で、大洋側では北寄りの風がやや強く吹きそうです。東海や関東も昼過ぎから雨が降るでしょう