3月14日、大手町三井ホールで開催された「第12回マイナビキャリア甲子園」の「Breakthrough 部門」決勝大会。全国3,151チーム、1万1,668名の応募から勝ち上がった6チームのうち、ミツカンのテーマに挑んだのがRugby School Japan／早稲田高等学校の「ノーサイド」である。同チームは、高校生の間食習慣と新型栄養失調という課題に着目し、納豆をスナック化した商品「サクまめ」を提案。視聴者賞と優勝をW受賞するなど、審査員から