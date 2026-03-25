レンジャーズのスキップ・シューメーカー監督が、異例の形でルーキーのカーター・バウムラー投手（24）に初昇格、開幕ロースター入りを伝えたと、ESPN電子版が報じた。23日（日本時間24日）のオープン戦・ロイヤルズ戦でバウムラーは5回から2番手として登板し、まずは2者を内野ゴロに打ち取った。その時点で監督がベンチからマウンドへ。バウムラーは「降板を告げられると思った」と振り返る。ところが実際には「チームに入っ