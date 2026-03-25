２５日午前０時４５分頃、茨城県つくば市のコンビニ店に、市内のアルバイト従業員の男性（２１）が「背中を刺された」などと助けを求めて来店し、店員が１１０番した。つくば署によると、男性は病院に搬送されたが、少なくとも背中を１か所刺され、重体という。つくば署が殺人未遂事件として捜査を始めたところ、同日午前２時５０分頃、男が長さ６センチを超える刃物を持って同署に出頭してきた。同署は同市高野台、職業不詳の