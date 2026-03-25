白い砂浜に、エメラルドグリーンの澄んだ海……。いつまでも眺めていたい景色のひとつですが、そんな海の美しさを閉じ込めたような作品が、いま注目を集めています。こんなにも変わりました3年前から制作を始めた海の時計当初と比べると何もかもが変わりました素材やカラーや波模様など...これからも好きな海を描き続けます(@resinartist58より引用)この投稿をInstagramで見るTSUYOSHI🏖🌊🐚海アーティスト(@