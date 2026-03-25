ワンちゃんは人の言葉を覚えたり、仕草で気持ちを伝えたりなど、コミュニケーション上手で知られています。が、まさかここまではっきり“お喋り”までするなんて……!! そんな驚きのワンちゃんが現れました。｢おとーさん｣って、うにちゃん言ったぁぁぁ🤣(@uni_ebiより引用)この投稿をInstagramで見るうにちゃん＆えびちゃん(@uni_ebi)がシェアした投稿「『お父さん』ってしゃべるまで…」という動画をInstagramに投稿したの