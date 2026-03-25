マルゲリータやジェノベーゼでおなじみの「バジル」。香りと彩りで料理を引き立てる万能ハーブですが、いまSNSでは土を使わない“バジルの水耕栽培”が注目を集めています。この投稿をInstagramで見るmikanbo-ya家庭菜園(@mikanbo_ya19_87)がシェアした投稿「ゴミ箱de水耕栽培バジル大収穫編」という動画をInstagramに投稿したのは「mikanbo-ya家庭菜園(@mikanbo_ya19_87)」さん。なんとmikanbo-yaさんのお宅で100均のゴミ箱で1万