子どもの誕生は喜ばしい出来事ですが、その一方で、仕事やお金のことが気になる方も多いのではないでしょうか。 特に、息子さんが数ヶ月の育休を取ると聞くと、「収入はどうなるのか」「生活に支障は出ないのか」と不安に感じるのは自然なことです。育休は子育てのために大切な制度ですが、仕組みをよく知らないままでは、家計への影響が見えにくい場合もあります。 本記事では、息子さんが数ヶ月の育休を取る場合の生活