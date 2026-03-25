コンビニの駐車場に車を停め、エンジンをかけたまま買い物に出たことがある人もいるでしょう。 エンジンをかけっぱなしにすることはマナー違反になるかもしれませんが、それだけでなく法律違反になる可能性も考える必要があります。 本記事では「停止措置義務違反」に該当するケースについて解説するとともに、車を運転する際のそのほかのルールも解説します。 エンジンをかけたまま買い物を