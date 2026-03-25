日本相撲協会は２５日午前、大阪府立体育会館で大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇霧島（２９＝音羽山）の大関昇進を正式に決定した。霧島は２０２４年夏場所以来の大関返り咲き。大関が平幕以下への転落を経て復帰するのは魁傑、照ノ富士以来３人目となった。八角理事長（元横綱北勝海）は霧島の大関復帰について「けがで稽古が十分にできない時期もあり、苦しい思い