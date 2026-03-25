オール電化住宅に引っ越したあと、最初の電気代が高いと不安になる方もいるでしょう。以前のガス併用住宅より高ければ、なおさら「オール電化は安いと聞いたのに、なぜ？」と感じるはずです。 実際には、オール電化は電気代だけを見ると高く見えやすく、契約プランや給湯の使い方によって差が出ます。そこで記事では、オール電化住宅の電気代の目安、最初の請求が高くなりやすい理由、今日から取り入