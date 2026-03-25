カインズは、独自のスマホ決済サービス「CAINZ Pay」において、利便性とさらなるお得さを追求した新特典とキャンペーンを順次開始する。入会特典として、1,000カインズポイントを付与3月1日からは、CAINZ Pay新規入会者全員に1,000ポイントを付与するキャンペーンを実施している。3月22日からは毎月第4日曜日の利用でポイントが10倍になる特典を導入する。毎月"第4日曜"はCAINZ Payの利用でポイント10倍5月18日まで、CAINZ Payまた