Ｆ１で苦戦が続いているアストンマーティンについて、昨季までレッドブルでアドバザーを務めていたヘルムート・マルコ博士が警告した。スペイン紙「マルカ」が伝えた。今季から日本メーカーのホンダとタッグを組んだアストンマーティンはマシンの開発遅れや調整不足によりエンジン振動が問題視されるなど、低空飛行が続いており、完走すら難しい状況にある中で、第３戦の日本グランプリ（ＧＰ、２９日決勝）に臨む。マルコ博