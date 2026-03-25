毎日のお弁当作り。どんなおかずを入れようか、日々悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんななか、こんな“ユニークなお弁当”がSNSで注目を集めています。【ウインナー弁当?】職場の人に「喧嘩したの?」って聞かれたみたい笑😂こういう日もあるのです!!(@abokado_jisuiより引用)この投稿をInstagramで見るアボカド自炊飯｜作り置き弁当(@abokado_jisui)がシェアした投稿この動画をInstagramに投稿したのは、旦那さ