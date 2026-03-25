サンエックスは、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」について、新たに各系列局での放送情報や見放題配信、無料配信に関する情報を解禁する。より気軽に、より多くの人が、日本全国どこからでもアニメ「リラックマ」を楽しめるよう、幅広いプラットフォームで放送・配信を行えることになった。○TV放送TV放送は、4月4日あさ9:25からTBSにて放送を開始。ほかTBS系各局にて順次放送する。チューリップテレビ:4月4日（土）あさ9