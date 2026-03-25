俳優のキム・ヨンデが、満30歳という兵役期限ギリギリのタイミングで国防の義務を果たす決断を下した。3月2日に30歳になったばかりの彼は、同年代のスターたちがすでに兵役を終えているなか俳優活動を続けてきたが、ついに4月、現役兵として入隊することになった。【写真】日本人中年女性、JINに性加害の決定的瞬間キム・ヨンデはかねてより、国防の義務を果たしたいとメディアを通じて言及していたが、入営通知書の発送遅延により