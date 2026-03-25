女優パク・ミニョンの“ラグジュアリーな自宅”が注目を集めている。3月24日、YouTubeチャンネル「サロンドリップ2」には、ドラマ『セイレーンのキス』で共演したパク・ミニョンとウィ・ハジュンが出演し、率直なトークを披露した。【写真】パク・ミニョンの「濃厚キスシーン」この日、パク・ミニョンは自身について「アメリカで生活していたこともあり、オープンマインドなタイプ」と明かし、さっぱりとした性格だと語った。ウィ