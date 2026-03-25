女優ノ・ユンソが、ドラマ『私が死を決めたのは』（原題）のヒロインに抜擢され、3年ぶりに俳優イ・チェミンと再会する。去る3月24日、本サイト提携メディア『OSEN』による取材の結果、ノ・ユンソが新ドラマ『私が死を決めたのは』への出演を確定させたことがわかった。【写真】ノ・ユンソの姿も！イ・チェミン、恋人女優とデート同作は、YUJUによる同名の人気ウェブ漫画が原作で、2021〜2023年にネイバーウェブトゥーンで連載され