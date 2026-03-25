【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。同番組への出演は、301日ぶりとなった。【写真】38歳5児のママタレ、301日ぶりレギュラー番組出演で見せた「美しすぎる」姿◆辻希美、301日ぶり「ぽかぽか」登場今回の放送では、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し