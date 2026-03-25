TWICEが、台北ドーム公演を成功裏に終えた。TWICEは3月20日から22日にかけて、台湾・台北ドームにてワールドツアー『THIS IS FOR』を開催した。【画像】「バックダンサーより脚太い。痩せろ」ツウィへの容姿指摘が波紋TWICEにとって初となる台北ドーム公演では、今回のツアーのトレードマークである“360度開放ステージ”を会場中央に設置。チケットは全席完売を記録し、各日約4万人、計12万人のONCE（ファンダム名）と熱い時間を