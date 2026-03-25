メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋大学で25日に卒業式が開かれ、約4100人の学生らが新たな門出を迎えました。 式典では、代表の学生が杉山直総長から学位記を受け取りました。 杉山総長は「AIの時代に人間らしく失敗を繰り返しながら、勇気ある知識人として活躍することを期待します」と、はなむけの言葉を贈りました。 名古屋大学では、9つの学部と13の大学院の研究科から計約4100人が卒業・修了します。