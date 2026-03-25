ふるさと納税の返礼品として人気の鹿児島県産の黒毛和牛の種類・産地が不正表示だったことが発覚、その精肉会社の社長の対応がこれまたひどく不誠実なものだった。TBS系朝の情報ワイド「THE TIME,」の2026年3月25日放送で、「ふるさと納税のトラブルです」と総合司会の安住紳一郎アナが伝えた。鹿児島市や姶良市、南九州市、伊仙町など8つの市と町不正表示していたのは鹿児島県指宿市の水迫畜産で、乳牛のホルスタイン種などを「黒