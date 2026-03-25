とんかつ専門店「かつや」は3月27日、人気の揚げ物を詰め合わせたテイクアウト専用メニュー3種を発売する。看板メニューの「ロースカツ」をはじめ、「海老フライ」や「から揚げ」を中心とした盛り合わせメニューを取りそろえる。とんかつ専門店「かつや」■販売ラインアップ（価格は税込）◆かつや盛り通常店舗：1,069円／券売機店舗：1,090円内容：80gロース×1枚、チキンカツ×1枚、海老フライ×2本、から揚げ×2個◆ペアBOX通常