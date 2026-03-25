【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日より順次発売予定 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。 本商品は「星のカービィ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。グルメをテーマとした一番くじで、A賞では