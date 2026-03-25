ロッキーズに移籍した菅野智之（36）が日本時間25日、キャンプ地アリゾナ州スコッツデールでのタイガース戦にオープン戦最終登板。【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊4回3分の1を1本塁打含む6安打2失点、4奪三振だった。初回、オープン戦初本塁打となる先制の2ランを許した。2月に1年約8億1000万円で契約した菅野は、すでに開幕ローテ入りが決定。31日のブルージェイズ戦が新天地デ