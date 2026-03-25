メジャーの一線級の先発投手は通常、5〜6月からフル回転する。【もっと読む】投手・大谷翔平「不規則ローテ」の波紋開幕当初は球数も球速も抑えめにして、徐々にアクセルを踏み込んでいく。レギュラーシーズンは162試合の長丁場。最初からエンジンを吹かしてたんじゃ、シーズン終盤やポストシーズンまでもたない。強豪チームの投手であればあるほど、その傾向は強い。そんな中、この時期からアクセルを目いっぱい踏み込んで